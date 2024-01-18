Згідно з інформацією Le soir, 24-річний нідерландець незабаром покине Андерлехт. Тренерський штаб не розраховує на Джастіна Лонвейка, який став розчаруванням, зігравши лише 39 хвилин за бельгійців.

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Видання зазначає, що наразі півзахисник веде перемовини з Фортуною Сіттард, яка перебуває на 11 місці у турнірній таблиці Ередивізі з 19 балами. Якщо між нідерландським клубом та гравцем буде досягнуто домовленості, його орендна угода з Андерлехтом буде розірвана.

Нагадаємо, Джастін Лонвейк перейшов у Динамо у вересні 2022 року з данського Віборга за 1,5 млн євро. Він не захотів повертатися в Україну через побоювання щодо війни й перейшов в Андерлехт. Чинна угода півзахисника з киянами діє до 2027 року.

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