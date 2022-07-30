Нидерландский Неймеген обыграл Хераклес в спарринге, а один из голов забил датский полузащитник Миккел Дуэлунд, права на которого принадлежат Динамо. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Товарищеский матч.

Хераклес – Неймеген – 1:3

Голы: Лаурсен, 48 – Маркеш, 28, 76, Дуэлунд, 90

Нидерландские Хераклес и Неймеген провели товарищеский поединок перед стартом Эредивизи. Победу отпраздновали гости, в составе которых выступает легионер Динамо Миккел Дуэлунд. Счет открыл Маркеш в первом, завершив комбинацию точным ударом под ближнюю стойку.

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Лаурсен сравнял счет сразу после перерыва, но Неймеген в последние 15 минут вырвал победу. Игроки группы атаки запрессинговали защитника, и Маркеш расстрелял вратаря с близкого расстояния. А точку во встрече поставил Дуэлунд, обыгравшийся с партнером, обошел вратаря и забил в пустые ворота.

Добавим, что Миккел, как и его Неймеген, провалил игру с Кельном (завершилась поражением 5:0) и остался в запасе на игру с Бохольтом. До этого датчанин отличился 3 голами в 2 матчах.

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