Нідерландський Неймеген переграв Хераклес у спарингу, а один із голів забив данський півзахисник Міккел Дуелунд, права на якого належать Динамо. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Товариський матч.

Хераклес – Неймеген – 1:3

Голи: Лаурсен, 48 – Маркеш, 28, 76, Дуелунд, 90

Нідерландські Хераклес та Неймеген провели товариський поєдинок перед стартом Ередивізі. Перемогу відсвяткували гості, у складі яких виступає легіонер Динамо Міккел Дуелунд. Рахунок відкрив Маркеш у першому, завершивши комбінацію точним ударом під ближню стійку.

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Лаурсен зрівняв рахунок одразу по перерві, але Неймеген в останні 15 хвилин вирвав перемогу. Гравці групи атаки запресингували захисника, і Маркеш розстріляв воротаря з близької відстані. А крапку в зустрічі поставив Дуелунд, який обігрався з партнером, обійшов воротаря та забив у порожні ворота.

Додамо, що Міккел, як і його Неймеген, провалив гру з Кельном (завершилась поразкою 5:0) та залишився у запасі на гру з Бохольтом. До цього данець відзначився 3 голами у 2 матчах.

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