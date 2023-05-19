Вингер РБ Брагантино Витиньо, права на которого принадлежат Динамо, может остаться на родине.

РБ Брагантино ведет переговоры с Динамо относительно полноценного трансфера Витиньо, сообщает журналист Диего Перес.

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Сам игрок заинтересован в том, чтобы остаться в РБ Брагантино – сейчас он выступает за клуб на правах аренды (соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года).

К слову, Витиньо сыграл в 6 матчах за РБ Брагантино после перехода в феврале этого года, однако не отличался результативными действиями.

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