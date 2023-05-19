Вінгер РБ Брагантіно Вітінью, права на якого належать Динамо, може залишитись на батьківщині.

РБ Брагантіно веде переговори з Динамо щодо повноцінного трансферу Вітінью, повідомляє журналіст Дієго Перес.

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Сам гравець зацікавлений у тому, щоб залишитись на батьківщині – наразі він виступає за клуб на правах оренди (угода розрахована до 30 червня 2023 року).

До слова, Вітінью зіграв у 6 матчах за РБ Брагантіно після переходу в лютому цього року, проте не відзначався результативними діями.

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