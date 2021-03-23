Плановое тестирование на коронавирус выявило в команде одного инфицированного. Имя больного не сообщается, но из-за этого на карантин вынуждены отправиться игроки и персонал, которые до сих пор не переболели.

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Как сообщает ERR.ee, среди 15 футболистов на изоляции также оказался легионер черниговской Десны Йоонас Тамм. Также команда потеряла главного тренера, поэтому был срочно вызван бывший наставник Мартин Рейм. Также Эстония уже собрала практически новый коллектив, довызвав 10 исполнителей.

Добавим, что прибалтийская сборная стартует в квалификации на ЧМ-2022 уже завтра, 24 марта. К слову, домашний поединок против Чехии Эстония тоже проведет не на родине. Команды сыграют в польском Люблине.

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