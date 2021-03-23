Подопечные Андрея Шевченко готовы начать борьбу за путевку на чемпионат мира в Катаре.

Менее трех часов длился полет национальной команды в столицу Франции. "Сине-желтые" без задержек прошли на паспортный контроль, после чего почти сразу отправились в гостиницу, сообщает пресс-служба УАФ.

"Видатний": Маліновський присоромлює 9 українця – в Європі вражені шоу Руслана, яке надихає перед Францією

Отмечается, что у команды не будет вечерней тренировки. Тренерский штаб решил дать футболистом отдохнуть, поэтому после перелета было запланировано только теоретическое занятие.

Напомним, команда Андрея Шевченко начинает борьбу за путевку на ЧМ-2022 сложным выездным поединком против действующих чемпионов мира. Матч Франция – Украина состоится уже завтра, 24 марта. Стартовый свисток на легендарном Стад де Франс прозвучит в 21:45.

Франція має слабкі місця, або Шпаргалка для Шевченка, як помститися чемпіонам світу за 1:7