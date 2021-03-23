Старт кваліфікації на світову першість не обійшовся без форс-мажорів. Постраждала збірна Естонії.

Планове тестування на коронавірус виявило у команді одного інфікованого. Ім'я хворого не повідомляється, але через це на карантин змушені відправитися гравці та персонал, які досі не перехворіли.

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Як повідомляє ERR.ee, серед 15 футболістів на ізоляції також опинився легіонер чернігівської Десни Йоонас Тамм. Також команда втратила головного тренера, тому був терміново викликаний колишній наставник Мартін Рейм. Також Естонія вже зібрала фактично новий колектив, довикликавши 10 виконавців.

Додамо, що прибалтійська збірна стартує у кваліфікації на ЧС-2022 вже завтра, 24 березня. До слова, домашній поєдинок проти Чехії Естонія теж проведе не на батьківщині. Команди зіграють у польському Любліні.

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