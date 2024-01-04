Полузащитник Андерлехта Джастин Лонвейк, права на которого принадлежат Динамо, в ближайшее время должен покинуть бельгийский клуб.

Лонвейк не отправится вместе с остальными игроками Андерлехта на зимний сбор в Тунис, сообщает anderlecht-online.be.

Сидорчук и беглец из Динамо попали в сборную провальных трансферов – бельгийские болельщики и СМИ озвучили худших

Хотя арендное соглашение хавбека Динамо с бельгийским клубом рассчитано до лета 2024 года, нидерландец уже может начинать поиски нового коллектива.

Напомним, Джастин перешел в Динамо в сентябре 2022-го из датского Виборга за 1,5 млн евро (контракт до 30 июня 2027 года). Он хорошо вписался в киевскую команду, сыграв 18 поединков (1 гол + 1 ассист). Впрочем, летом 2023-го голландец внезапно не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року