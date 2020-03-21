Легионер Александрии сравнил изоляцию на базе с тюрьмой

Латвийский защитник Александрии Каспарс Дубра пожаловался на непростые условия проживания на карантине.

"Нам дали отпуск, потому что тренироваться нет смысла. Кроме того, по закону нельзя собирать более десяти человек. Поэтому у нас проводятся только индивидуальные тренировки, у каждого игрока своя программа.

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Многие футболисты уехали, здесь остались только двое-трое с семьями. Мне также разрешили покинуть клуб, но есть надежда на восстановление матчей, поэтому я остался. Я живу на базе клуба, в комнате для игроков. Одна комната для двух игроков, но я сейчас сам. Только огороженная территория и охранники вокруг, будто я в какой-то тюрьме", – признался Дубра в комментарии Delfi.

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