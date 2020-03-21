Директор Александрии однозначно ответил о выплате зарплат игрокам – клуб готовится к ухудшению ситуации

Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал, как клуб переживает вынужденную паузу, вызванную коронавирусом.

"Всех отпустили, все разъехались по домам. На базе остались только тренеры и около 10 игроков – это местные и иностранцы, которым не удалось вылететь.

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Все тренируются в индивидуальном режиме. Как и у всех: карантин, все дома, выполняют карантинные требования. Никаких репрессий по зарплате нет. Футболисты в этой ситуации не виноваты, никто не виноват. Не думаю, что 3 апреля закончится карантин, дай Бог, чтобы в начале мая восстановили чемпионат", – сказал Китаев в комментарии Футбольный формат.

Напомним, вынужденная пауза в чемпионате Украины началась 18 марта, но хотя бы ориентировочная дата возобновления матчей пока неизвестна.

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