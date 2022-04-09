С декабря 73-летний специалист находится без работы, с тех пор как Мидлсбро отправил его в отставку. Уорнок не стал искать новый клуб и в эфире Sky Sports Soccer объявил о завершении карьеры.

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"Не говорю, что энтузиазм исчез, я не потерял его. Наступает время, когда вы должны позволить своей семье немного больше времени проводить с вами. Имею в виду мою жену Шэрон. Как менеджер вы очень эгоистичны. Вы берете свою работу домой, независимо от того, находитесь на подъеме или в кризисе, это очень трудно для вашей жены и детей.

У меня была действительно хорошая карьера. Однако сейчас мне нравится то, чем я не занимался годами. Теперь провожу много времени с семьей, своими собаками, а также катаюсь на велосипеде. Планирую провести два прощальных матча – в Кардиффе и Шеффилде. Думаю, что буду еще нервничать перед ними!" – сказал Уорнок.

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К слову, легендарный англичанин 42 года провел на тренерской скамье, поработав с 16 клубами, провел в общей сложности 1603 матча. Кроме того, Уорнок восемь раз завоевал для своих команд повышение в классе – это рекорд английского футбола.