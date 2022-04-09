З грудня 73-річний фахівець перебуває без роботи, відколи Мідлсбро відправив його у відставку. Ворнок не став шукати новий клуб та у ефірі Sky Sports Soccer оголосив про завершення кар'єри.

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"Не кажу, що ентузіазм зник, я не втратив його. Настає час, коли ви повинні дозволити своїй сім'ї трохи більше часу проводити з вами. Маю на увазі мою дружину Шерон. Як менеджер ви дуже егоїстичні. Ви берете свою роботу додому, незалежно від того, перебуваєте на підйомі або в кризі. Це дуже важко для вашої дружини та дітей.

У мене була справді хороша кар'єра. Однак зараз мені подобається те, чим я не займався роками. Тепер проводжу багато часу із сім'єю, своїми собаками, а також катаюся на велосипеді. Планую провести два прощальних матчі – у Кардіффі та у Шеффілді. Думаю, що буду іще нервувати перед ними!" – сказав Ворнок.

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До слова, легендарний англієць 42 роки провів на тренерській лаві, попрацювавши з 16 клубами, провів загалом 1603 матчі. Окрім того, Ворнок вісім разів здобував для своїх команд підвищення у класі – це рекорд англійського футболу.