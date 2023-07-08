Джон Террі знову працюватиме на благо головного клубу свого життя.

Легендарний захисник сам оголосив про своє повернення в Челсі. 42-річний Террі працюватиме в клубній академії, хоча конкретну посаду не розкрив.

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Попередній досвід Джона виявився невдалим. Він пішов асистентом Діна Сміта у Лестер, але за півтора місяця врятувати "лисів" від вильоту з АПЛ не вдалося. Перед цим Террі понад рік провів в академії Челсі, куди й повертається.

Культовий центрбек провів за "синіх" майже всю кар'єру футболіста. Террі зіграв 713 матчів за першу команду (з них понад 500 – у статусі капітана) та завоював 17 трофеїв, серед яких – АПЛ, Ліга Європи і Ліга чемпіонів.

I’m delighted to be back Home working in the Academy.@ChelseaFC pic.twitter.com/QBJtPUoPdm — John Terry (@JohnTerry26) July 7, 2023

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