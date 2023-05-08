В декабре 2022 года "ткачи" перешли из рук французского бизнесмена к американским владельцам. Президент Лиона Жан-Мишель Ола должен был оставаться на своем посту еще три года, чтобы облегчить переходный период.

Экс-тренер ПСЖ устроил безумный камбек с 1:4 – 2 покера, хет-трик и 9 забитых голов

Согласно информации L'Equipe, которую подтверждает пресс-релиз OL Groupe, 74-летний функционер уйдет в отставку почти после 36 лет, проведенных во главе команды. Он должен получить компенсацию в размере 10 миллионов евро. Также Ола хранит 9% акций команды, принадлежащих его семейной компании, а значит, он будет входить в совет директоров Лиона.

Жан-Мишель Ола возглавил "ткачей" в 1982 году. Он поднял команду со второго дивизиона Франции в Лигу 1, а затем сделал Лион одним из самых больших европейских клубов. В эпоху Ола "ткачи" семь раз подряд завоевывали титул чемпиона Франции, дважды Кубок Франции и семь раз Суперкубок. В общей сложности под руководством француза Лиона завоевал 19 трофеев.

Пока неизвестно, кто заменить на посту президента Ола, но считается, что американцы запланировали реструктуризацию всего сектора управления.

Трагедія у Фуріані: поєдинок між Бастією і Марселем перетворився на жахіття, яке забрало 18 життів