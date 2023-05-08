В грудні 2022 року "ткачі" перейшли з рук французького бізнесмена до американських власників. Президент Ліона Жан-Мішель Ола мав залишатися на своїй посаді ще три роки, щоб полегшити перехідний період.

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Згідно з інформацією L'Equipe, яку підтверджує прес-реліз OL Groupe, 74-річний функціонер піде у відставку майже після 36 років, проведених на чолі команди. Він має отримати компенсацію у розмірі 10 мільйонів євро. Також Оля зберігає 9% акцій команди, які належать його сімейній компанії, а це означає, що він буде входити до ради директорів Ліона.

Жан-Мішель Ола очолив "ткачів" у 1982 році. Він підняв команду із другого дивізіону Франції в Лігу 1, а потім зробив Ліон одним із найбільших європейських клубів. В епоху Ола "ткачі" сім разів поспіль завойовували титул чемпіона Франції, двічі Кубок Франції та сім разів Суперкубок. Загалом під керівництвом француза Ліона здобув 19 трофеїв.

Наразі не відомо, хто замінить на посту президента Ола, але вважається, що американці запланували реструктуризацію всього сектора управління.

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