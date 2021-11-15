Сборная ДР Конго может завершить борьбу за выход на Мундиаль, несмотря на первое место в группе.

ДР Конго обыграла Бенин (2:0) и забронировала себе первую строчку в группе отбора в ЧМ-2022. Стоит отметить, что один из голов забил экс-легионер Динамо Дьемерси Мбокани.

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Однако невнимательность опытного тренера конголезцев Эктора Купера может разбить мечты его команды о Мундиале, сообщает журналист Валид Зиани в Twitter. Хозяева нарушили регламент, осуществив 4 замены в 4 окна (по правилам, разрешается 5 замен, но только в 3 окна).

Сборная Бенина уже пожаловалась на действия соперника, и, вероятно, ДР Конго получит техническое поражение, которое лишит их первого места.

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