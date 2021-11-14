ЧМ-2022, отбор. Африка, 6 тур

ДР Конго – Бенин – 2:0

Голы: Мбокани, 10 (п), Маланго, 74

Хозяева перед последним туром отставали от Бенина на два очка, потому были вынуждены играть на победу. Только одна команда выходила из группы.

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Уже на 10-й минуте ДР Конго получила право на пенальти. Ответственность на себя взял бывший форвард Динамо Дьемерси Мбокани. Он забил, потом оказалось, что этот мяч стал победным. В середине второго тайма "леопарды" забили еще и во второй раз и спокойно доиграли поединок.

ДР Конго выиграла свою группу и вышла в третий (и последний) раунд африканской квалификации на чемпионат мира в Катаре. Сборная Мбокани никогда в своей истории не попадала в Мундиали.

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