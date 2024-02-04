Украинский голкипер Максим Механив завершил свои выступления за Ниву, сообщает официальный сайт тернополян.

Экс-защитник СК Днепр-1 может опуститься в Первую лигу – новичок УПЛ досрочно разрывает контракт с игроком

Новым клубом 27-летнего вратаря станет Левый берег. Об условиях и сроках контракта не сообщается.

Напомним, Механив попал в Ниву еще в 2016 году, где за этот период вместе с командой прошел путь из любителей в Первую лигу. Провел за "желто-зеленых" 155 официальных поединков. В текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол (8 раз оставлял свои ворота "сухими").

К слову, Левый берег – один из претендентов на выход в УПЛ. Первую часть сезона он завершил на второй строчке группы Б турнирной таблицы Первой лиги. Весной команда будет соревноваться в Чемпионской группе, стартовав с третьего места.

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