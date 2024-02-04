Легендарний капітан Ниви Т перейшов до табору претендента на УПЛ
Багаторічний лідер тернопільського клубу Максим Механів продовжить кар'єру у Лівому березі.
Український голкіпер Максим Механів завершив свої виступи за Ниву, повідомляє офіційний сайт тернополян.
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Новим клубом 27-річного воротаря стане Лівий берег. Про умови та терміни контракту не повідомляється.
Нагадаємо, Механів потрапив у Ниву ще у 2016 році, де за цей період разом із командою пройшов шлях із аматорів до Першої ліги. Провів за "жовто-зелених" 155 офіційних поєдинків. У поточному сезоні зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 21 гол (8 разів залишав свої ворота "сухими").
До слова, Лівий берег – один з претендентів на вихід в УПЛ. Першу частину сезону він завершив на другій сходинці групи Б турнірної таблиці Першої ліги. Навесні команда змагатиметься у Чемпіонській групі, стартувавши з третього місця.
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