Український голкіпер Максим Механів завершив свої виступи за Ниву, повідомляє офіційний сайт тернополян.

Екс-захисник СК Дніпро-1 може опуститись у Першу лігу – новачок УПЛ достроково розриває контракт з гравцем

Новим клубом 27-річного воротаря стане Лівий берег. Про умови та терміни контракту не повідомляється.

Нагадаємо, Механів потрапив у Ниву ще у 2016 році, де за цей період разом із командою пройшов шлях із аматорів до Першої ліги. Провів за "жовто-зелених" 155 офіційних поєдинків. У поточному сезоні зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 21 гол (8 разів залишав свої ворота "сухими").

До слова, Лівий берег – один з претендентів на вихід в УПЛ. Першу частину сезону він завершив на другій сходинці групи Б турнірної таблиці Першої ліги. Навесні команда змагатиметься у Чемпіонській групі, стартувавши з третього місця.

"Після будови в Польщі почав цінувати футбол": топ-кіпер Першої ліги захоплювався СаШо, пише реп, освідчився на стадіоні