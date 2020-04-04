Легендарный Асприлья взялся спасти планету контрацептивами собственного производства

Знаменитый экс-форвард итальянской Пармы, английского Ньюкасла и ряда других клубов Фаустино Асприлья сделает специфический вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Эксцентричный колумбиец раздаст 1 млн презервативов в рамках борьбы с COVID-19.

Колумбийские легенды Асприлья и Вальдеррама выпустили футбольные презервативы

"Карантин, вызванный коронавирусом, – это плохо. У моей компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Самостоятельно использовать их все мне сложно, у меня осталось 3 580 000 презервативов. Больше производить мы не сможем, пока не откроемся. Чтобы поддержать популяцию, я намерен отдавать одну упаковку при покупке трех", – рассказал Асприлья в комментарии Daily Mail.

Из-за карантинных мер на мировом рынке возник дефицит контрацептивов. Это, в частности, обусловила остановка малазийской компании Karex Bhd, которая производила каждый пятый презерватив в мире. Таким образом экс-форвард, которому принадлежит фабрика по производству контрацептивов, не только не пошел по пути спекуляции, а наоборот, снизил цены на товар.

Напомним, что звездный час Фаустино Асприльи пришелся на 90-е, когда он зажигал в составе Пармы и Ньюкасла. Позже его поведение за пределами поля стало столь эксцентричным, что привело даже к условным срокам заключения колумбийца.

"Вы дерьмо и убийцы": Это'О и Дрогба уничтожают врачей из-за тестов вакцины от коронавируса и упоминания проституток