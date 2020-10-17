"Смотрел, как Украина испанцев обыграла – это же классно и для поклонников сборной, и для всего народа. Чем киевское Динамо и Шахтер мне симпатичны? У них сильный характер, по-спортивному злой, плюс мобильностью выделяются.

Украина благодаря победе над Испанией поднялась в рейтинге ФИФА

Против Испании люди просто умирали на поле. И добились выдающегося результата. Это то, чего иногда не хватает сборной России. Ведь не скажешь, что по именам украинская команда нас превосходит. Да, там есть звезды, неплохие футболисты – Малиновский, Ярмоленко, Зинченко, выступающие на Западе. Но мы можем ответить Головиным, Миранчуком, Черышевым. Россияне стремятся на тот уровень, куда украинцы уже выбились – в Лигу А. Но если не попадем туда, поднимется волна критики от фанатов. Не хотелось бы этого допускать", – написал Аленичев в своей колонке для Спорт Экспресс.

Напомним, Украина после 4-х туров занимает в турнирной таблице группы А4 Лиги наций третье место, набрав одинаковое количество очков с немцами. Лидирует в квартете Испания, замыкают четверку швейцарцы.

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