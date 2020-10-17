"Дивився, як Україна іспанців обіграла – це ж класно і для шанувальників збірної, і для всього народу. Чим київське Динамо і Шахтар мені симпатичні? У них сильний характер, по-спортивному злий, плюс мобільністю виділяються.

Україна завдяки перемозі над Іспанією піднялася в рейтингу ФІФА

Проти Іспанії люди просто вмирали на полі. І домоглися видатного результату. Це те, чого іноді не вистачає збірній Росії. Адже не скажеш, що за іменами українська команда нас перевершує. Так, там є зірки, непогані футболісти – Маліновський, Ярмоленко, Зінченко, які виступають на Заході. Але ми можемо відповісти Головіним, Міранчуком, Черишевим. Росіяни прагнуть на той рівень, куди українці вже добралися – в Лігу А. Але якщо не потрапимо туди, підніметься хвиля критики від фанатів. Не хотілося б цього допускати", – написав Аленічев у своїй колонці для Спорт Экспресс.

Нагадаємо, Україна після 4-х турів посідає у турнірній таблиці групи А4 Ліги націй третю сходинку, набравши однакову кількість очок з німцями. Лідирує у квартеті Іспанія, замикають четвірку швейцарці.

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