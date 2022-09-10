Бывший полузащитник Шахтера Геннадий Зубов вошел в тренерский штаб Звезды из Санкт-Петербурга. 44-летний специалист будет работать в клубе третьего по силе дивизиона с еще одним экс-коучем "горняков" Анатолием Скирчуком.

"Гори в аду, предатель": ультрас Десны "благословили" экс-защитника черниговцев на выступления в России

"Кто еще в моем штабе? Помощник – Скирчук Анатолий Юрьевич. Тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы как с молодыми, так и с опытными футболистами. Зубов Геннадий Александрович – тренер нападающих", – сказал в комментарии Championat наставник Звезды Дмитрий Комбаров.

Напомним, Зубов начал карьеру в алчевской Стали в 1993 году. С 1994 по 2004 год находился в структуре Шахтера, за который провел более 300 матчей. Успел поиграть за Мариуполь, донецкий Металлург и Зарю. Также 29 раз надевал футболку сборной Украины (3 гола). С 2019 по 2021 год работал одним из тренеров молодежного состава Шахтера.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках