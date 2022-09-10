Ще один наш співвітчизник – Геннадій Зубов – спокусився на криваві гроші.

Колишній півзахисник Шахтаря Геннадій Зубов увійшов до тренерського штабу Звєзди із Санкт-Петербурга. 44-річний фахівець працюватиме у клубі третього за силою дивізіону зі ще одним екс-коучем "гірників" Анатолієм Скирчуком.

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"Хто ще в моєму штабі? Помічник – Скирчук Анатолій Юрійович. Тренер з величезним стажем, який знає тонкощі роботи як з молодими, так і з досвідченими футболістами. Зубов Геннадій Олександрович – тренер нападників", – сказав у коментарі Championat наставник Звєзди Дмитро Комбаров.

Нагадаємо, Зубов розпочав кар'єру в алчевській Сталі у 1993 році. З 1994 по 2004 перебував у структурі Шахтаря, за який провів понад 300 матчів. Встиг пограти за Маріуполь, донецький Металург та Зорю. Також 29 разів одягав футболку збірної України (3 голи). З 2019 по 2021-й працював одним із тренерів молодіжного складу Шахтаря.

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