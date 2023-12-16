Швед выступал за "быков" в течение девяти лет и прошел вместе с командой путь из второй Бундеслиги к регулярному участнику Лиги чемпионов. Утратив стабильное место в основе, Форсберг решил двигаться в другом направлении.

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Следующим клубом 32-летнего футболиста станет Нью-Йорк Ред Буллз. Контракт, рассчитанный на два сезона с опцией продления еще на один, начнет действовать первого января, сообщает пресс-служба РБ Лейпциг.

Сегодня Форсберг провел последний матч на домашней арене "быков". Форсберг вышел на замену и уже четыре минуты спустя забил победный гол. Очень эмоциональный момент для легенды клуба.