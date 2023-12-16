Швед виступав за "биків" протягом дев'яти років і пройшов разом з командою шлях з другої Бундесліги до регулярного учасника Ліги чемпіонів. Втративши стабільне місце в основі, Форсберг вирішив рухатися в іншому напрямку.

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Наступним клубом 32-річного футболіста стане Нью-Йорк Ред Буллз. Контракт, розрахований на два сезони з опцією продовження ще на один, почне діяти першого січня, повідомляє прес-служба РБ Лейпциг.

Сьогодні Форсберг провів останній матч на домашній арені "биків". Форсберг вийшов на заміну і вже через чотири хвилини забив переможний гол. Дуже емоційний момент для легенди клубу.