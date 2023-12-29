Дирк Куйт попытается доказать, что все же имеет какой-то талант к тренерскому ремеслу.

Беерсхот официально объявил о назначении именитого нидерландца новым главным тренером. Контракт рассчитан до конца сезона.

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Предыдущий наставник Андреас Виланд внезапно подал в отставку, хотя команда шла в зоне прямого повышения со второго дивизиона Бельгии в элиту. Ставка Беерсхота на 43-летнего Куйта выглядит очень рискованно. Дебютный опыт нидерландца во главе взрослой команды оказался провалом – увольнение из Ден Хаага всего через 5 месяцев после назначения.

Первый матч Куйта в Беерсхоте состоится 12 января дома против молодежи Андерлехта.

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