Беєрсхот офіційно оголосив про призначення іменитого нідерландця новим головним тренером. Контракт розрахований до кінця сезону.

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Попередній наставник Андреас Віланд раптово подав у відставку, хоча команда йшла у зоні прямого підвищення з другого дивізіону Бельгії до еліти. Ставка Беєрсхота на 43-річного Куйта виглядає дуже ризиковано. Дебютний досвід нідерландця на чолі дорослої команди виявився провалом – звільнення з Ден Гаага всього за 5 місяців після призначення.

Перший матч Куйта у Беєрсхоті відбудеться 12 січня вдома проти молодіжки Андерлехта.

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