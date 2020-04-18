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Легенда Динамо Турянчик посоветовал Шевченко обратить внимание на новичка сборной Украины

13:47 165 Читати українською
Легенда Динамо Турянчик посоветовал Шевченко обратить внимание на новичка сборной Украины
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Экс-защитник Динамо Василий Турянчик предсказал большое будущее для хавбека Ференцвароша Игоря Харатина.

"Я знаком с Игорем и его отцом, который привел сына в футбол.

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На мой взгляд, Харатин добавляет, что позволило ему стать одним из лидеров Ференцвароша, и он имеет все шансы принять участие в следующем году в финальной части чемпионата Европы", – цитирует Турянчика Команда 1.

Напомним, вызов в национальную команду на мартовские товарищеские матчи против Франции и Польши стал дебютным для Харатина, но из-за пандемии поединки не состоялось. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии 25-летний украинец провел 21 матч.

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Теги
Сборная Украины Евро-2020 Украина Украина Василий Турянчик Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин
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