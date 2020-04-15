Харатин: Меня вызвали сразу две национальные команды – все обдумал и решил играть за Украину

Полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин признался, что имел альтернативу перед дебютным вызовом в сборную Украины.

"Был очень счастлив. Это была моя мечта с детства. Но когда началась вся эта ситуация с коронавирусом, понял, что могу и не приехать в сборную. Ребров тоже говорил, чтобы я был готов к тому, что меня не отпустят. Понемногу готовил себя к этому, поэтому шоком не было, что не поехал.

Харатин предположил, когда сможет дебютировать за сборную Украины

Мне в Венгрии сказали, что хотят видеть в национальной сборной. Говорил с главным тренером. Много общались на эту тему, когда я смогу играть за них. Именно в этот период узнал, что придется выбирать между двумя сборными. Я решил выбрать Украину.

В семье у меня мама и бабушка говорят на венгерском. Я в Венгрии не прописан как легионер. Была интересная ситуация: никто не вызвал в сборную, а тут сразу две национальные команды вызвали. Но я все обдумал и решил играть за Украину", – цитирует Харатина Tribuna.

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