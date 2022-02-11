Футбольная федерация Греции на своем официальном сайте объявила о назначении Густаво Пойета на должность главного тренера сборной.

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Договор рассчитан до конца 2023 года, а главной целью станет выход на Евро-2024. Добавим, что греки провалили квалификацию на ЧМ-2022, заняв третье место в отборочной группе. Следующие матчи эллинов запланированы на июнь – Греция приступит к борьбе в Лиге наций поединком против Северной Ирландии.

За свою карьеру тренера Пойет поработал в Тоттенхеме, Лидсе и Свиндоне в статусе ассистента главного тренера, а вот возглавлял Густаво такие клубы как АЕК, Бордо, Бетис, Шанхай Шэньхуа и Универсидад Католика.

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