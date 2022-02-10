ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных – впервые в 2022 году. Позиции Украины ухудшились, несмотря на отсутствие международных матчей.

Украина начала новый год с смены позиции в рейтинге ФИФА – "сине-желтые" потеряли место в топ-25, опустившись на 27-е место, сообщает официальный сайт ассоциации.

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Украину обогнали Марокко и Япония. Первые отыграли на Кубке африканских наций, где дошли до 1/4 финала, а азиатам помогла победа над Саудовской Аравией в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Неизменным осталось топ-6 рейтинга. На вершине все еще находится Бельгия. Далее следуют Бразилия, Франция, Англия и Аргентина. Чемпион Европы – сборная Италии – занимает 6-е место.

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