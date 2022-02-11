Легенда Челсі офіційно очолив збірну Греції
Колишній гравець Челсі Густаво Пойєт відтепер очолюватиме національну збірну Греції.
Футбольна федерація Греції на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Густаво Пойєта на посаду головного тренера національної збірної.
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Угода розрахована до кінця 2023 року, а головною метою стане вихід на Євро-2024. Додамо, що греки провалили кваліфікацію на ЧС-2022, посівши третє місце у відбірковій групі. Наступні матчі еллінів заплановані на червень – Греція розпочне боротьбу в Лізі націй поєдинком проти Північної Ірландії.
За свою кар'єру тренера Пойєт попрацював у Тоттенхемі, Лідсі та Свіндоні у статусі асистента головного тренера, а от очолював Густаво такі клуби як АЕК, Бордо, Бетіс, Шанхай Шеньхуа та Універсідад Католіка.
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