Футбольна федерація Греції на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Густаво Пойєта на посаду головного тренера національної збірної.

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Угода розрахована до кінця 2023 року, а головною метою стане вихід на Євро-2024. Додамо, що греки провалили кваліфікацію на ЧС-2022, посівши третє місце у відбірковій групі. Наступні матчі еллінів заплановані на червень – Греція розпочне боротьбу в Лізі націй поєдинком проти Північної Ірландії.

За свою кар'єру тренера Пойєт попрацював у Тоттенхемі, Лідсі та Свіндоні у статусі асистента головного тренера, а от очолював Густаво такі клуби як АЕК, Бордо, Бетіс, Шанхай Шеньхуа та Універсідад Католіка.

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