Екс-півзахисник збірної Польщі Якуб Блащиковскі повісив бутси на цвях у віці 37 років.

У п'ятницю, 21 липня, 37-річний Якуб Блащиковскі оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Всі рано чи пізно закінчують... Я ухвалив непросте рішення завершити кар'єру. Дякую вам за величезну підтримку, яку я отримував на кожному етапі шляху", – написав футболіст.

Блащиковскі пограв за краківську Віслу, дортмундську Борусію, Фіорентину та Вольфсбург. Разом із Борусією Якуб двічі вигравав чемпіонат Німеччини під керівництвом Юргена Клоппа. Він провів у Бундеслізі 235 матчів, у яких забив 28 м'ячів.

2019 року Якуб допоміг врятувати Віслу, 13-разового чемпіона Польщі, від банкрутства – Блащиковскі придбав чверть акцій клубу. Минулого сезону він зіграв за Віслу лише у двох матчах – його замучили травми.

За кількістю зіграних матчів за збірну Польщі (109) Блащиковскі поступається лише Роберту Лєвандовскі. Він забивав м'яч у ворота збірної України на Євро-2016.

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