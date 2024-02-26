Овермарс не станет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CАS) и не будет предпринимать никаких дальнейших действий в этом направлении, информирует Sporza. Как сообщил адвокат Овермарса, его клиент принял это решение после консультации со своей семьей.

Дисквалификация Овермарса: ФИФА вынесла окончательный вердикт по апелляции

Таким образом, Антверпен потерял своего спортивного директора до середины ноября. Овермарс получил дисквалификацию в Нидерландах за неподобающее поведение во время пребывания на посту технического директора Аякса. Позже ФИФА распространила наказание для легендарного в прошлом игрока Арсенала и Барселоны на весь мир.

Напомним, что 55-летний специалист отправлял сотруднице Аякса фотографии непристойного содержания.

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