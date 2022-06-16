Греческий Арис интересуется Богданом Миловановым, будущее которого в Испании оказалось под вопросом. Экс-защитник молодежной сборной Украины является альтернативой Сантьяго Ариасу, которого греческий клуб хочет арендовать у мадридского Атлетико.

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Экс-игрок Барселоны Абелардо, возглавивший хихонскую команду в мае, не слишком рассчитывает на 24-летнего украинца и готов его отпустить. Рассматривается вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером. Поскольку Богдан не входит в планы тренера на следующий сезон, то не исключен даже досрочный разрыв контракта, сообщает Soy Sportinguista.

Соглашение Милованова со Спортингом действует до лета 2024 года. Недавно клуб и уроженец Луганска договорились "оценить ситуацию в ближайшее время". В сезоне 2021/22 украинский правый защитник провел 31 поединок, забил 2 гола. Хихонцы заняли 17 место, спасшись от вылета из Сегунды.

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