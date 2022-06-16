Зюлте-Варегем на своем официальном сайте объявил о приходе защитника Шахтера Александра Драмбаева.

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Речь идет об арендном соглашении сроком на 1 сезон, а бельгийский клуб имеет право выкупа украинца. "Для меня это первое зарубежное приключение, но я очень жду его. Я думаю, что мой стиль игры хорошо вписывается в ДНК этого клуба, и я очень жду встречи со всеми. Кроме того, Зюлте-Варегем является идеальным клубом, чтобы продолжать развиваться как футболист и как личность", – отметил Драмбаев в комментарии пресс-службе клуба.

Добавим, что первую часть сезона Александр проводил в составе Мариуполя, где сыграл 15 матчей и отдал результативную передачу. Зюлте-Варегем завершил сезон на 16 месте, всего на 4 очка оторвавшись от переходных матчей за сохранение прописки.

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