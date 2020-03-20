Легенда Арсенала предположил, кто из "канониров" мог бы вывести Манчестер Юнайтед на новый уровень

Бывший хавбек лондонского Арсенала Пол Мерсон назвал игрока, который однозначно усилил бы "красных дьяволов".

"Обамеянг – это тот, кого не хватает Манчестер Юнайтед. Он является бомбардиром, а бомбардиры бесценны. Если "красные дьяволы" подпишут Пьер-Эмерика и приобретут кого-то вроде Джека Грилиша, то они станут грозной силой.

Обамеянг не планирует продлевать контракт с Арсеналом – сразу три топ-клубы охотятся на габонца

Они нуждаются в том, кто забьет за них 20-25 голов за сезон, а это то, что умеет Обамеянг. Он забивает по 25 голов, даже не вспотев", – написал Мерсон в колонке на Sky Sports.

Напомним, Обамеянг присоединился к "канонирам" 31 января 2018 года – габонец за 63,75 млн евро перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за свой клуб 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт Пьер-Эмерика с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021 года.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу