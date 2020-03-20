toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Легенда Арсенала предположил, кто из "канониров" мог бы вывести Манчестер Юнайтед на новый уровень

20 марта 22:29 43 Читати українською
Легенда Арсенала предположил, кто из "канониров" мог бы вывести Манчестер Юнайтед на новый уровень
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Бывший хавбек лондонского Арсенала Пол Мерсон назвал игрока, который однозначно усилил бы "красных дьяволов".

"Обамеянг – это тот, кого не хватает Манчестер Юнайтед. Он является бомбардиром, а бомбардиры бесценны. Если "красные дьяволы" подпишут Пьер-Эмерика и приобретут кого-то вроде Джека Грилиша, то они станут грозной силой.

Обамеянг не планирует продлевать контракт с Арсеналом – сразу три топ-клубы охотятся на габонца

Они нуждаются в том, кто забьет за них 20-25 голов за сезон, а это то, что умеет Обамеянг. Он забивает по 25 голов, даже не вспотев", – написал Мерсон в колонке на Sky Sports.

Напомним, Обамеянг присоединился к "канонирам" 31 января 2018 года – габонец за 63,75 млн евро перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за свой клуб 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт Пьер-Эмерика с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021 года.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
Экс-легионер Динамо грубо обозвал Бурду – украинец с ответом не замедлил (18+)
20 марта
727
Теги
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Джек Грилиш Джек Грилиш Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Пол Мерсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
41
мин
Ювентус
21:45
Лечче
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук