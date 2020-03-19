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Обамеянг не планирует продлевать контракт с Арсеналом – сразу три топ-клубы охотятся на габонца

21:32 4 Читати українською
Обамеянг не планирует продлевать контракт с Арсеналом – сразу три топ-клубы охотятся на габонца
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не видит своего будущего в составе Арсенала.

Лондонцы осознают, что звездный нападающий может отказаться от нового контракта, информирует Sun.

Арсенал поделился последними новостями о состоянии игроков и Артеты, который уже неделю борется с коронавирусом

Обамеянг не верит в шансы Арсенала добыть серьезный трофей, поэтому будет рассматривать предложения других клубов. Претендентов на габонца хватает – Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед внимательно следят за ситуацией. Они ожидают, что Арсенал согласится на сумму около 35 млн фунтов за форварда, который в 2021 году станет свободным агентом.

Отметим, что в текущем сезоне Обамеянг сыграл за "канониров" 32 матча во всех турнирах и забил 20 голов.

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