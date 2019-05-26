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Леганес уже нашел потенциальную замену Лунину в каталонском клубе

13:42 160 Читати українською
Леганес уже нашел потенциальную замену Лунину в каталонском клубе
Ясин Буну / Фото La Liga

Леганес сконцентрировал все селекционные силы на поисках кандидата на вратарскую позицию.

Руководство Леганеса заинтересовано в услугах Ясина Буну, который защищает цвета Жироны, сообщает mundodeportivo.

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То, что 28-летний голкипер покинет каталонский клуб, не вызывает сомнений, ведь по итогам прошлого сезона Жирона покидает Примеру. На игрока также охотится турецкий Фенербахче.

Напомним, что для Леганеса вратарская позиция является болезненной темой. Основной кипер Иван Куэльяр покинет клуб летом из-за завершения действия контракта, а украинский вратарь Андрей Лунин решил вернуться в Реал.

В текущем сезоне Буну провел 32 матча, 8 из которых были "сухими".

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