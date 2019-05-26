Леганес вже знайшов потенційну заміну Луніну в каталонському клубі

Леганес сконцентрував усі селекційні сили на пошуках кандидата на воротарську позицію.

Керівництво Леганеса зацікавлене в послугах Ясіна Буну, який захищає кольори Жирони, повідомляє mundodeportivo.

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Те, що 28-річний голкіпер покине каталонський клуб, не викликає сумнівів, адже за підсумками минулого сезону Жирона покидає Прімеру. На гравця також полює турецький Фенербахче.

Нагадаємо, що для Леганеса воротарська позиція є болючою темою. Основний кіпер Іван Куельяр покине клуб влітку через завершення дії контракту, а український воротар Андрій Лунін вирішив повернутись в Реал.

В поточному сезоні Буну провів 32 матчі, 8 з яких були "сухими".

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