Леганес – Райо Вальекано – 2:2 – видео голов и обзор матча

Леганес дома сыграл вничью с Райо Вальекано в 1/16 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов матча Леганес – Райо Вальекано на сайте "Футбол 24".

Первый тайм выдался не лучшим для Леганеса. В течение двух атак Райо в сетку ворот Андрея Лунина залетело 2 гола. На 31-й минуте хозяева усилиями Эн-Несири сыграли 1 мяч.

Лунин дебютировал в Леганесе с ничьей и двух пропущенных мячей

Во втором тайме на 72-й минуте Эн-Несири оформил дубль. Леганес стремился дожать соперника, но матч в итоге закончился результативной ничьей.

Ответный матч на Эстадио Вальекас состоится 5 декабря.

Кубок Испании, 1/16 финала

Леганес – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Эн-Несири, 31, 72 – Гарсия, 15, Алегрия, 21