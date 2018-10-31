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Леганес – Райо Вальєкано – 2:2 – відео голів та огляд матчу

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Леганес – Райо Вальєкано – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Леганес – Райо Вальєкано – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Леганес вдома зіграв внічию з Райо Вальєкано в1/16 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів матчу Леганес – Райо Вальєкано на сайті "Футбол 24".

Перший тайм видався не найкращим для Леганеса. Протягом двох атак Райо в сітку воріт Андрія Луніна залетіло 2 голи. На 31-й хвилині господарі зусиллями Ен-Несірі відіграли 1 м'яч.

Лунін дебютував у Леганесі з нічиєї та двох пропущених м'ячів

У другому таймі на 72-й хвилині Ен-Несірі оформив дубль. Леганес прагнув дотиснути суперника, але матч у підсумку закінчився результативною нічиєю.

Матч-відповідь на Естадіо Вальєкас відбудеться 5 грудня.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Леганес – Райо Вальєкано – 2:2

Голи: Ен-Несірі, 31, 72 – Гарсія, 15, Алегрія, 21

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Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Райо Вальєкано Райо Вальєкано Відеоновини Кубок Іспанії Українці за кордоном Кубок Іспанії 2018/19
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