Леднев получил в Заре то же, что и Малиновский свое время, – Караваев

Защитник сборной Украины Александр Караваев оценил успехи хавбека Зари Богдана Леднева.

"Смотрел еще пару матчей Леднева за дубль Динамо и за команду U-19. Он тогда уже выделялся. Он чувствовал себя в команде очень свободно, чувствовал, что он главная фигура.

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Когда он пришел в Зарю, то стал тихим, спокойным. Слушал всех, не высказывает ничего своего. Он коммуникабельный парень, знает, как нужно вести себя в той или иной компании, чтобы не переусердствовать.

На следующий год после прихода в команду ему дали свободу действий, так как поняли, он любит творить на поле. Как и Малиновскому в свое время давали тоже свободу. Он много ошибался, но делал то, что умел и любил. Он вырос.

Леднев может по уровню быть, как Малиновский. У него другие качества. У него дриблинг, в Малиновского больше нестандартное мышление: где найти передачу, удар. Уверен, у Леднева все может быть", – сказал Караваев в программе Трендец.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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