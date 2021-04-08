Полузащитник Динамо Богдан Леднев с удовольствием будет вспоминать свой день рождения.

Вчера, 7 апреля, полузащитник "бело-синих" отпраздновал свое 23-летие. Поздравления Богдан получил и от клуба в соцсетях, и от друзей с близкими.

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Чуть ли не самым приятным презентом в свой день рождения Леднев похвастался со сторонниками в Instagram. Хавбек поделился фото торта, на котором он был изображен вместе с эмблемой Динамо и "Золотым мячом".

К слову, в текущем сезоне Богдан Леднев не имеет стабильной игровой практики в команде Луческу – 17 сыгранных матчей и один забитый мяч.

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