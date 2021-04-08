Лєднєв похизувався красивим тортом, який отримав на день народження
Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв з приємністю згадуватиме свій день народження.
Вчора, 7 квітня, хавбек "біло-синіх" відсвяткував своє 23-річчя. Привітання Богдан отримав і від клубу у соцмережах, і від друзів з близькими.
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Чи не найприємнішим презентом у свій день народження Лєднєв поділився із прихильниками в Instagram. Півзахисник опублікував фото торта, на якому він був зображений разом з емблемою Динамо та "Золотим м'ячем".
До слова, у поточному сезоні Богдан Лєднєв не має стабільної ігрової практики у команді Луческу – 17 зіграних матчів та один забитий м'яч.
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