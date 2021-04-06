Беседин окрестил дочь, взяв за кума экс-звезду Днепра – атмосферные фото
В семье Артема Беседина произошло важное событие, которым форвард Динамо охотно поделился с поклонниками.
Нападающий "бело-синих" окрестил свою дочь, назвав ее Каролиной. Кадры из таинства крещения Беседин опубликовал в личном Instagram.
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За кума Артем взял Валерия Мандзюка. Бывший игрок Динамо и Днепра сейчас работает фитнес-тренером в Колосе, а во время годичной дисквалификации помогал Беседину поддерживать физическую форму.
Заметим, Каролина появилась на свет 22 февраля. Артем Беседин вместе с любимой Радмилой также воспитывает сына Доминика, который родился в июне 2019-го.
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