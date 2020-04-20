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Леднев объяснил разницу между Вернидубом и Скрипником

13:44 55 Читати українською
Леднев объяснил разницу между Вернидубом и Скрипником
Вернидуб и Скрипник / коллаж: Футбол 24

Полузащитник Зари Богдан Леднев не смог выбрать лучшего между наставниками, с которыми работал, - Юрием Вернидубом и Виктором Скрипником.

"По натуре своей это два разных человека, у каждого своя специфика работы. Даже не знаю, как объяснить в двух словах. Просто два человека со своим видением футбола.

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Не знаю, не могу сказать. Что касается моей игры, то в нынешнем сезоне мне она больше нравится, чем та, что была год назад. А так, я себя комфортно чувствовал с обоими тренерами", – цитирует Леднева Football.ua.

Напомним, Богдан уже второй год защищает цвета Зари на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами. В предыдущем чемпионате хавбек провел все тот же 21 матч, но за весь сезон, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

К слову, в прошлом чемпионате Зарю возглавлял Юрий Вернидуб, который теперь работает с Шахтером из Солигорска. В тоже время наставником луганчан прошлым летом стал Виктор Скрипник.

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Виктор Скрипник Виктор Скрипник Богдан Леднев Богдан Леднев Заря Заря Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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