Леднев через возвращение в Динамо хочет получить приглашение в сборную Украины

Полузащитник Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, планирует вернуться в киевский клуб.

"В Зарю переходят качественные молодые игроки, в клубе не боятся им доверять. Это помогает раскрыться. Я уже хотел играть в Премьер-лиге, и это был хороший шанс прогрессировать, попробовать себя во взрослом футболе. Луганчане сделали конкретное предложение, мне сразу понравился этот вариант, и я долго не думал.

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Когда я только пришел в юношескую команду Динамо, моей целью было попасть в первую команду. Сейчас, слава Богу, у меня есть возможность проявить себя в Динамо. Думаю, в Украине каждый мальчик мечтает играть в Динамо Киев.

Думаю, возвращение в Динамо повысит шансы попасть в сборную Украины, если я буду играть и демонстрировать хороший футбол. С Динамо легче обратить на себя внимание тренеров национальной команды. Буду работать, постараюсь показывать хороший уровень и буду с нетерпением ожидать вызов в сборную", – цитирует Леднева Football.ua.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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